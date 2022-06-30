إصابة عشرات الفلسطينيين وثلاثة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات بالضفة الغربية

جندي إسرائيلي يتجادل مع فلسطيني خلال احتجاج بعد أن مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق لهدم ثماني قرى فلسطينية في مسافر يطا، جنوب الخليل، الضفة الغربية المحتلة في 17 يونيو/حزيران 2022.

أعلن الجيش الإسرائيلي وفرق الإسعاف إصابة عشرات الفلسطينيين وثلاثة إسرائيليين بجروح ليل الأربعاء الخميس، بعد اندلاع مواجهات عند قبر يوسف الذي يزوره يهود ويشهد توترات دائمة. ويقع الموقع قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

إعلان اقرأ المزيد

أصيب عشرات الفلسطينيين وثلاثة إسرائيليين بجروح ليل الأربعاء الخميس، خلال مواجهات عند قبر يوسف الذي يزوره يهود بالقرب من نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي وفرق الإسعاف.

في السياق، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "كان يواكب مئات الحجاج إلى قبر يوسف" عندما "فتح مسلحون فلسطينيون النار بكثافة"، ما أدى إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح بينهم جندي.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 64 فلسطينيا بجروح في المواجهات عند هذا الموقع الذي يشهد توترات دائمة.

وقتل الجنود الإسرائيليون في مايو/أيار الماضي، الفلسطيني غيث يمين البالغ من العمر 16 عاما، إثر مواجهات اندلعت في نفس الموقع.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك