الأردن: الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا لشقيقه الملك عبد الله الثاني

الأمير فيصل بن الحسين (يسار) يحضر عرضا عسكريا مع شقيقه الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء في حينها عبد الله النسور (يمين) ورئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة السابق الفريق أول مشعل الزبن، 10 أيار/مايو 2016.

قالت وسائل إعلام أردنية إن الأمير فيصل أدى اليمين الدستورية الجمعة نائبا للملك عبد الله الثاني. وفيصل هو ثاني أكبر أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال وأخ شقيق للملك عبد الله الثاني. وتأتي هذه الخطوة غير المعهودة، بعد أشهر على نهاية ما عرف باسم "الفتنة" عندما اتهمت شخصيات كبيرة من العائلة المالكة، بينها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالتآمر لزعزعة "أمن الأردن واستقراره".

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أدى الأمير فيصل بن الحسين الجمعة اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله الثاني، وفق وسائل إعلام رسمية.

وفيصل هو ثاني أكبر أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال ووالدته هي الأميرة منى الحسين، أي أنه أخ شقيق للملك عبد الله. وهو طيار، وشغل مناصب عليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما أنه ضابط سابق في الجيش الأردني برتبة لواء. ويرأس الأمير فيصل اللجنة الأولمبية الأردنية.

ويأتي هذا التعيين بعد أشهر من نهاية ما عرف باسم قضية "الفتنة" عندما اتهمت الحكومة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، ووُضع في الإقامة الجبرية فيما جرى اعتقال أكثر من 16 شخصا.

وبين المعتقلين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وقدم الأمير حمزة بن الحسين "اعتذارا" إلى الملك عبد الله الثاني وطلب "الصفح" في الثامن من آذار/مارس الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني، قبل أن يعلن تخليه عن لقب أمير في نيسان/أبريل.

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

فرانس24

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