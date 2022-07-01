حل الكنيست الإسرائيلي: لابيد يتسلم رئاسة الوزراء من بينيت وانتخابات مبكرة في نوفمبر

يائير لابيد يتسلم منصب رئيس الوزراء في إسرائيل من شريكه نفتالي بينيت في حكومة انتقالية قبل انتخابات مبكرة و.

بعد تصويت النواب الإسرائيليين على حل الكنيست بعد انهيار الائتلاف الحاكم، سلم نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء إلى شريكه في الائتلاف الحاكم المنهار وزير الخارجية يائير لابيد الذي سيقود حكومة انتقالية خلال ما يتوقع أن تكون معركة انتخابية مريرة مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو. وسارعت واشنطن بتقديم "أحر التهاني" لتسلم لابيد رئاسة الوزراء.

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تسلم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الجمعة منصب رئاسة وزراء الدولة العبرية من شريكه نفتالي بينيت. وسيقود لابيد حكومة انتقالية بعد حل الكنيست إلى غاية إجراء انتخابات عامة جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني إن الحكومة الأمريكية تقدم "أحر التهاني" لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.

وكان المشرعون الإسرائيليون صوتوا الخميس على حل الكنيست بعد انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة نفتالي بينيت مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر لتكون خامس انتخابات تجريها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.

نتانياهو يطمح للعودة إلى السلطة

من جهته، تعهد نتانياهو بالعودة للسلطة على رأس حزب ليكود اليميني. وكان قد أطاح به العام الماضي ائتلاف بينيت الذي ضم أحزابا من اليمين واليسار بالإضافة إلى أحزاب عربية.

وقال للكنيست قبل التصويت "وعدوا بالتغيير وتحدثوا عن التعافي، أجروا تجربة والتجربة فشلت".

وأضاف "هذا ما يحدث عندما تدمج بين يمين زائف ويسار متطرف وتمزجه مع الإخوان المسلمين والقائمة المشتركة (التي تضم أحزابا يقودها عرب)".

وتظهر استطلاعات الرأي حاليا أن حزب ليكود هو أقوى حزب سياسي لكنها لا تظهر فائزا بأغلبية واضحة في الانتخابات مما يترك إسرائيل في مواجهة حالة من الغموض السياسي قد تستمر شهورا مع تصاعد المشكلات الاقتصادية وقضايا الأمن المنطقة.

فرانس24/ رويترز

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