ريبورتاج: اللبنانيون ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف ميقاتي ... متى سترى النور؟

01:19 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

يمر لبنان بمرحلة تقلبات سياسية وتردٍ اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، يتطلبان وجود حكومة تستكمل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتضافر الجهود بين الفرقاء السياسيين لدراسة ملفات أساسية، كترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. إلا أنه بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لم تتشكل حكومة حتى الساعة في ظل مطالبة دولية بضرورة إنقاذ الوضع على كافة المستويات. فهل ستتشكل حكومة لبنانية قريبا وما هو شكلها؟ تقرير مراسلة فرانس24 في لبنان جوويل مارون.