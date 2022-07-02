إيران: سقوط قتلى إثر ثلاثة زلازل تفوق قوتها 6 درجات في جنوب البلاد

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تقع إيران فوق كثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت، حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. وتقع إيران فوق كثير من الصفائح التكتونية الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (أرنا) عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين بجروح فجر السبت إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدتها 6 درجات ضربت جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 (على مقياس) ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران". ونقلت عن محافظ هرمزجان مهدي دوستي قوله إن "الزلازل القوية والعشرات من التوابع الزلزالية أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأوضح المسؤول أن "غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها".

تقع إيران التي تمتد على أكثر من 1,6 مليون كلم مربع ويطقنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونية الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية إلى العام 1990 حين لقي أربعون ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شمال البلاد.

في 2003، قتل 31 ألف شخص على الأقل عندما ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب اللين.

فرانس24/ أ ف ب

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