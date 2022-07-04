السعودية تستعد لاستقبال مليون حاج في أكبر موسم منذ جائحة فيروس كورونا

حجاج يطوفون حول الكعبة ويصلون بالمسجد الحرام، بعد أن منعت المملكة المسافرين الأجانب خلال العامين الماضيين بسبب الجائحة. السعودية في 1 يوليو/تموز 2022.

تستعد السعودية لاستقبال مليون حاج لأداء الفريضة التي يتوجب على كل مسلم قادر أن يؤديها مرة واحدة على الأقل، منهم 850 ألفا من الخارج، حيث أعلنت الأحد عن وصول 650 ألف حاج حتى الآن، في ظل تخفيف القيود المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير. ففي 2019، شارك نحو 2,5 مليون حاج من أنحاء العالم في أداء المناسك، وهو عدد تراجع إلى 60 ألف واقتصر على المواطنين والمقيمن الملقحين من داخل المملكة في 2021، مقابل بضعة آلاف في 2020.

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عادت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء الإثنين قبل انطلاق مناسك الحج هذا الأسبوع، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي ظل قيود مخففة للوقاية من وباء كوفيد-19، تستعد المملكة الصحراوية لاستقبال مليون مسلم لأداء فريضة الحج، بينهم 850 ألفا من خارج السعودية. وقالت السلطات الأحد أن 650 ألف حاج وصلوا حتى الآن.

واقتصر الحج في العامين الماضيين على سكان المملكة وحدها، لكن حجاج الخارج عادوا إلى المدينة هذا العام، ما زاد من آمال أصحاب الأعمال في التعافي من الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمي 2020 و2021. ووضعت لافتات ترحيب بالحجاج في الشوارع والساحات الرئيسية والأزقة، فيما انتشر عناصر الأمن بشكل مكثف في كل أرجاء المدينة.

وفي 2019، شارك نحو 2,5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في أداء المناسك التي يتوجب على كل مسلم قادر أن يؤديها مرة واحدة على الأقل. لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعودية بعد ذلك على تقليص أعداد الحج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم مطعمين من داخل المملكة في عام 2021، في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.

من الجائحة إلى التغيرات المناخية

قبل الوباء، كان الحج يضم حشودا كبيرة في أماكن مفتوحة وفي أخرى مغلقة أو ضيقة، ولذا فإن الأنظار تتركز هذا العام على المخاوف من تفشي الفيروس مجددا. ووقعت الكثير من الحوادث راح ضحيتها مئات بسبب عمليات التدافع في الأماكن الضيقة على مر العقود. وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت المملكة إن الكمامات لن تكون ضرورية بعد الآن في غالبية الأماكن، لكنها ستظل إلزامية في المسجد الحرام بمكة.

وسيقتصر الحج لهذا العام على المسلمين الذين تم تطعيمهم وهم تحت سن الـ65 عاما. ويتعين على الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من موعد السفر. وسيتم "غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا" في عملية يقوم بها "أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (130 ألف) لتر من المطهرات"، بحسب السلطات.

ومنذ بداية الوباء، سجلت السعودية أكثر من 795000 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 9000 حالة وفاة، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 34 مليون نسمة. إلى جانب الوباء، فإن التحدي الآخر هو الشمس الحارقة في واحدة من أكثر مناطق العالم حرا وجفافا.

وتجاوزت الحرارة 50 درجة مئوية في أجزاء من المملكة، التي بدأت تتحمل مع البلدان الصحراوية المجاورة الأخرى وطأة التغيير المناخي. لكن بالنسبة لأحمد عبدالحسن الفتلاوي الآتي من العراق، فإن الحرارة المرتفعة في مكة لن تعيق تأديته للمناسك. وأوضح: "أنا في الستين من عمري (..) ومن الطبيعي أن أشعر بإرهاق جسدي بسبب الحر، لكنني كنت أتوق لهذه الرحلة وحين تحقق الحلم لم أعد آبها بكل الأجواء الملتهبة في مكة". وتابع الفتلاوي: "أشعر بالراحة النفسية والاطمئنان الداخلي".

تحولات سريعة وزيارة بايدن

وعادة ما يشكل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة الثرية. وتقدر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنويا. كما أن الموسم الديني فرصة للبلاد لاستعراض قدراتها التنظيمية في ظل وجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد.

ومن المقرر أن ينطلق التجمع السنوي الضخم، قبل حوالي عشرة أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية. وتتمتع السعودية، المملكة المحافظة بثقل سياسي واقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة حملة تغيير متسارعة، في تحول كبير يقوده ولي العهد الشاب، غالبا ما ترافق مع انتقادات متواصلة لسجل المملكة الحقوقي. واليوم، بعيدا عن الحفلات الموسيقية الصاخبة في الرياض والشواطئ المختلطة في جدة، يتجلى هذا التغيير بطرق مختلفة في مكة، حيث يتم الترحيب بالنساء من جميع الأعمار منذ العام الماضي لأداء فريضة الحج بدون "محرم" رجل. كذلك تحث السلطات على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحدث الديني الذي يمتد من أربعة إلى خمسة أيام.

فرانس24/ أ ف ب

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