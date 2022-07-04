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النواب "التغييريون" في لبنان يرفضون المشاركة في الحكومة الجديدة

01:49 مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان © فرانس24

ينتظر اللبنانيون تشكيل حكومة جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة وأنها ستكون الأولى بعد الانتخابات التي حملت مجموعة من نواب الثورة إلى البرلمان أو ما يعرف بـ"التغييريين". وفي الوقت الذي يواصل فيه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته، أعلن النواب "التغييريون" عدم مشاركتهم في الحكومة واختاروا الانضمام إلى المعارضة، إذ بالنسبة لهم فإن الطبقة السياسية تشكل الحكومة بنفس منطق المحاصصة الذي يعبرون عن رفضهم له. في المقابل يرى مراقبون أن النواب "التغييريين" وحدهم لن يتمكنوا من تشكيل معارضة فعالة وسيظلون منعزلين توجههم قواعد نظرية غير قابلة للتطبيق. مراسل فرانس24 في لبنان شربل عبود ينقل تفاصيل أوفى عن مشاورات تشكيل الحكومة.