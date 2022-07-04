واشنطن تقر بأن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة أطلقت من موقع إسرائيلي لكن بشكل "غير متعمد"

© أ ف ب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إن فحصا جنائيا مفصلا للرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة لم يستطع تحديد الجهة التي كانت وراء الجريمة. ورغم إقرار المنسق الأمني الأمريكي، في تلخيصه لنتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، بأن الرصاصة أُطلقت من مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي إلا أنه أضاف مستدركا "ليس هناك سبب للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا". في المقابل، نددت عائلة الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة بنتائج التحقيق الأمريكي ووصفتها بأنها "لم تكن حاسمة بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه الرصاصة" مضيفة "لا يسعنا أن نصدق الأمر".

إعلان اقرأ المزيد

رجحت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قد أطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شددت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد.

ووفقا لتصريحات المنسق الأمني الأمريكي فإن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى "استنتاج نهائي" فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 أيار/مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.

في المقابل، نددت عائلة أبو عاقلة بنتائج التحقيق الأمريكي، فذكرت في بيان موضحة: "بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم 4 تموز/يوليو بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أمريكية، لم يكن حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر".

من جهته، اتهم مسؤول فلسطيني كبير الولايات المتحدة بحماية إسرائيل بعد أن فشل فحص الطب الشرعي في التوصل إلى نتيجة قاطعة حول مصدر الرصاصة التي قتلت صحافية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقله.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز "الحقيقة واضحة ولكن الإدارة الأمريكية تتلكأ وتماطل في الإعلان عنها، نحن نقول إن إسرائيل هي من قتلت شيرين أبو عاقلة وعليها أن تتحمل مسؤولية جريمتها"

وسلمت السلطة الفلسطينية الأحد خبراء أمريكيين الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة والتي قُتلت في 11 مايو/أيار بنيران القوات الإسرائيلية، لتحليلها جنائيا، وفق ما أفاد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب مساء السبت. وقالت مصادر فلسطينية إن فحص الرصاصة سيجري في السفارة الأمريكية في القدس بأيدي خبراء حضروا من الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك