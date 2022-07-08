سوريا: بشار الأسد يزور محافظة حلب لأول مرة منذ بدء النزاع

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للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري المستمر لما يزيد عن 11 عاما، زار الرئيس بشار الأسد، الجمعة، محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء ومحطة المياه في بلدة تل حاصل بمحافظة حلب شمال البلاد، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

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أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد زار الجمعة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء وأخرى لضخ المياه في شمال البلاد، في أول زيارة معلنة لمحافظة حلب منذ اندلاع النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاما.

وأورد حساب الرئاسة على تطبيق تلغرام، أن الأسد زار محطة حلب الحرارية في ريف حلب الشرقي، ليشهد "إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها".

ونقلت الرئاسة عن الأسد قوله للعاملين في المحطة، إن "محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة" التي تعد من المحطات الرئيسية في سوريا ومن شأن إعادة العمل بها أن يساهم في توفير الكهرباء لحلب وضواحيها.

وقال الأسد إنّ "أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة، هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم".

وحضر الأسد انطلاق عمليات الضخ من محطة المياه في بلدة تل حاصل في ريف حلب الشرقي، والتي خرجت عن الخدمة في العام 2012 بسبب النزاع.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الأسد إلى محافظة حلب التي خرج الجزء الأكبر منها عن سيطرة القوات الحكومية بدءا من العام 2012. واستعادت القوات الحكومية خلال السنوات الماضية السيطرة تدريجيا على غالبية المحافظة، إثر معارك حادة ضد الفصائل المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتعتبر معركة السيطرة على مدينة حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، أبرز انتصارات القوات الحكومية بدعم روسي وأكبر الضربات التي تعرضت لها الفصائل المعارضة التي سيطرت على الأحياء الشرقية للمدينة بين العامين 2012 و2016.

ولم تستعد الحكومة السورية حتى الآن كامل المحافظة، خصوصا الشريط الحدودي مع تركيا، والذي تتوزع السيطرة عليه بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية مدعومة من قوات تركية. كما تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على مناطق محدودة في ريفها الغربي.

وبحسب الرئاسة، فإن إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها سيولد 200 ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.

واستعاد الجيش السوري السيطرة على المحطة في 2016 إثر معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي استولى عليها في 2014.

وفي شباط/فبراير 2021، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في حلب بدء مشروع إعادة تأهيلها بدعم إيراني. ووقعت دمشق وطهران في أيلول/سبتمبر 2017 مذكرة تفاهم "للتعاون في مجال القطاع الكهربائي" تتضمن بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة حلب، إنشاء محطة توليد طاقة في اللاذقية وصيانة وتأهيل قطاعات كهربائية في مناطق أخرى.

وتأتي زيارة الأسد لحلب بعد توالي تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في ريف المحافظة الشمالي على مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية.

فرانس24/ أ ف ب

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