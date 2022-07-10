توقف إيصال المساعدات الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة يهدد ملايين السوريين

نازحة سورية تراقب القتال بالقرب من مخيم للنازحين في إدلب، سوريا في 27 فبراير / شباط 2020.

حذر مسؤول محلي من أن الملايين من سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، قد يحرمون من المساعدات الإنسانية الحيوية في غضون أسابيع. وتأتي صيحة الفزع هذه بعد استخدام روسيا حق النقض لتعيق تمديد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود. وينتهي الأحد سريان هذه الآلية التي تسمح بنقل مساعدات عبر معبر وحيد على الحدود السورية التركية، يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

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سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية قد يحرمون من المساعدات الإنسانية الحيوية في غضون أسابيع، هذا ما حذر منه مسؤول محلي في حال عدم تمديد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة الذي تنتهي صلاحيته الأحد لإيصال المساعدات عبر الحدود.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الجمعة خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون موافقة دمشق لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى بتمديد التفويض لستة أشهر.

وقد يقترح الأعضاء غير الدائمين في المجلس تمديدا جديدا لمدة تسعة أشهر في محاولة لإيجاد حل. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد حتى صباح الأحد، ما يهدد بحرمان الملايين من هذه المساعدات.

وينتهي الأحد سريان هذه الآلية التي تسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية، الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

خطة طوارئ "غير كافية"

وقال مازن علوش مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى (شمال غرب) لوكالة الأنباء الفرنسية "حتى تاريخ اليوم، لا توجد أي معلومات واضحة عن الآلية التي سيتم التعامل بها خلال الفترة القادمة".

وأضاف أن "هناك خطة إسعافية للمنظمات الشريكة للأمم المتحدة التي تعمل في المناطق المحررة" في حال عدم تمديد تفويض الأمم المتحدة، لكنها "لا تكفي حاجة المواطنين أكثر من شهر واحد".

وأغلق معبر باب الهوى الأحد لليوم الثاني على التوالي بسبب عطلة عيد الأضحى.

وأوضح علوش أنه في حال لم يتم التوصل إلى آلية دخول مساعدات عبر الحدود، فإن معبر باب الهوى "سيبقى مفتوحا أمام حركة المسافرين والمرضى وقوافل الإغاثة" غير التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مساعدات الجمعيات الخيرية التركية.

وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة مرارا من أن إيصال المساعدات بهذه الطريقة لا يمكن أن يحل محل عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود سواء في مداها وحجمها.

والآلية الأممية سارية منذ عام 2014 وتسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية لأكثر من 2,4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات جهادية ومعارضة.

وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيتها مواد غذائية، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

فرانس24/ أ ف ب

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