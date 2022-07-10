ريبورتاج: حمام العليل في الموصل.. من بؤرة للإرهاب إلى أبرز المواقع السياحية العراقية

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يقضي العراقيون أوقاتا ممتعة في منتجع منطقة حمام العليل بالموصل، التي كانت مسرحا للمعارك الدموية ضد الجهاديين وأيضا للإعدامات التي نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية". فاليوم، وبعد خمس سنوات على تحريرها، بات حمام العليل مكانا آمنا ومن أبرز المواقع السياحية العراقية. ويقصد السكان هذا المنتجع للعلاج لتوفره على ينابيع معدنية كبريتية وأيضا بهدف الاستجمام والسياحة. لكن، ورغم إعادة ترميمه، لا تزال الذكريات الأليمة عالقة في زوايا المكان حسب مرتاديه. وقد بدأت الحياة في هذه المنطقة التي اشتهرت بالمجازر تعود تدريجيا إلى طبيعتها، منذ إعادة فتح المنتجع الواقع على ضفاف نهر دجلة قبل شهر.