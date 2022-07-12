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إيران: تشديد القيود على ارتداء الحجاب في مواجهة معارضة متنامية

03:36 صور من الإنترنت لفتيات إيرانيات نزعن الحجاب في الشارع © فرانس24

قامت بعض الفتيات الإيرانيات بنشر فيديوهات يظهرن أنفسهن حاسرات الرأس كنوع من الاحتجاج على قانون إلزامية ارتداء الحجاب. وفي المقابل تجمع عشرات الآلاف في طهران للاحتجاج على هذه الدعوات ولدعم إلزامية ارتدائه. وشددت مؤخرا السلطات على منع دخول غير المحجبات إلى الدوائر الحكومية والمصارف والحصول على خدمات إدارية. وتم فرض إلزامية ارتداء الحجاب عام 1983 بعد 5 سنوات على انتصار الثورة الإسلامية، وقال البعض حينها إن فرض هذا القانون يتنافى مع مبادئ الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني، الذي وعد بمنح الشعب الإيراني حريته باختيار مصيره. لكن البرلمان آنذاك فرض القانون وبموجبه تعاقب بالسجن المرأة التي تظهر على الملأ بدون ارتداء الحجاب.