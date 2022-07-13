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جو بايدن يبدأ أول جولة له في الشرق الأوسط وسط توتر دبلوماسي

02:57 الرئيس الأمريكي جو بايدن ببروكسل، بلجيكا في 25 مارس/آذار 2022. © رويترز.

أكدت مراسلة فرانس24 في القدس، الأربعاء، وجود استعدادات لوجيستية غير مسبوقة في إسرائيل بمناسبة زيارة بايدن الأولى إليها، وذلك في مستهل جولة شرق أوسطية وسط توتر دبلوماسي كبير. وأشارت ليلى عودة إلى أن الصحافة الإسرائيلية تناولت إعلان القدس، الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها الخميس خلال لقاء لابيد وبايدن، والتي تتمحور حول "الالتزامات الأمريكية بضمان أمن إسرائيل وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وتعزيز القدرات الأمنية الإسرائيلية".