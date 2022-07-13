بايدن في الشرق الأوسط

ريبورتاج: كيف ترى إيران زيارة جو بايدن إلى الشرق الأوسط؟

01:45 مخاوف في إيران من تداعيات زيارة الرئيسي الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. © صورة من شاشة فرانس24

في ظل تعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي والتهديدات الأمريكية بزيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، تراقب طهران بحذر جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط. ولا يخفي الإيرانيون قلقهم من ضغوط جديدة تنبثق عن الزيارة وتساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية. فيما لخص الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهداف زيارة بايدن للمنطقة بالعمل على تثبيت أركان إسرائيل من خلال تطبيع علاقاتها مع بعض الأنظمة الإقليمية.