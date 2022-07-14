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مباشر: مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد، القدس في 14 تموز/يوليو 2022. © إيفلين هوكشتاين - رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

انطلاقا من الساعة 13.00 بتوقيت باريس، يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد الخميس مؤتمرا صحافيا خلال اليوم الثاني لزيارة سيد البيت الأبيض إلى الدولة العبرية. ومن المنتظر أن يتحدث الزعيمان عن الوضع في المنطقة والحرب في أوكرانيا والاتفاق النووي الإيراني والتطبيع مع الدول العربية. والتقى بايدن منتصف نهار الخميس بلابيد الذي أعلن العام الماضي، عندما كان وزيرا للخارجية، أنه يريد إعادة بناء الجسور بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأمريكي بعد سنوات دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو في السلطة.