جو بايدن يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة إقليمية وملف الطاقة ضمن الأولويات

دبلوماسية

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة إلى جدة، هي أول زيارة يؤديها إلى السعودية منذ وصوله إلى البيت الأبيض، في ختام جولة شرق أوسطية. ويُتوقّع أن يلتقي بايدن في جدّة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، كما سيلتقي مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن. فيما صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بايدن سيناقش أمن الطاقة مع قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال اجتماعات السعودية وإنه يأمل في أن تعزز أوبك إنتاج الخام.

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في تراجع عن تعهده خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة إلى دولة "منبوذة"، حط الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الرحال في السعودية في ختام جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية، أن أمير منطقة مكة التي تضم مدينة جدة كان في استقبال الرئيس الأمريكي، إلى جانب الأمير خالد الفيصل، ووفد يضم سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر آل سعود.

ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية صورا للطائرة الأمريكية الرئاسية في مطار جدة بعد رحلة استمرت ساعتين.

ويعتبر بايدن أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى دولة عربية لا تقيم علاقات معها.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاما) قبل المشاركة في "جلسة عمل" وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (36 عاما)، الحاكم الفعلي للبلاد.

وبعد توليه منصبه في أوائل عام 2021، نشرت إدارة بايدن نتائج تحقيقات استخباراتية أمريكية تفيد بأن الأمير محمد بن سلمان "وافق" على عملية تستهدف الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي أثار قتله المروع في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 موجة غضب عالمية.

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وينفي المسؤولون السعوديون تورط الأمير الشاب، ويقولون إن مقتل خاشقجي نتج من عملية نفذتها عناصر "مارقة"، لكنها شوهت بشدة سمعته كقائد مصلح في بلد محافظ.

إحياء العلاقات

وأبدى بايدن استعدادا لإعادة التعامل مع دولة كانت حليفا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة لعقود، وموردا رئيسيا للنفط ومشتريا متعطشا للأسلحة.

وتسعى واشنطن لإقناع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بأن تفتح الباب لزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي يهدد فرص الديمقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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