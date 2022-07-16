بايدن يؤكد من السعودية بأن أمريكا ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط

بايدن في الشرق الأوسط

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بايدن في لقاء قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط 16 تموز/يوليو 2022.

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت تعهده بالوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتعزيز حضور بلاده في المنطقة، لا سيما وسط تنامي نفوذ دول أخرى، على رأسها الصين وإيران. وشارك بايدن، الذي وصل إلى المملكة الجمعة في أول جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة، في قمة اليوم السبت مع زعماء ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. وقلل بايدن من شأن لقائه بالأمير محمد، لكن المقابلة أثارت انتقادات في الولايات المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إن الولايات المتحدة ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط. وأضاف بايدن في كلمة ألقاها خلال قمة مع ست دول خليجية ومصر والأردن والعراق في جدة أن واشنطن لن تنسحب وتترك فراغا تملؤه روسيا أو الصين أو إيران.

وقال بايدن في لقاء قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر في ختام زيارة إلى الشرق الأوسط "لن نتخلى عن الشرق الأوسط، ولن نترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى مساعدة السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، كما أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء حرب اليمن‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة. كما تريد واشنطن أيضا كبح نفوذ إيران في المنطقة ونفوذ الصين العالمي.

تغطية خاصة لقمة جدة للأمن والتنمية 24:34

فرانس24/ أ ف ب

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