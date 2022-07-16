قصف إسرائيلي على مواقع في غزة ردا على هجوم صاروخي في ظل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

قامت طائرات مقاتلة إسرائيلية بغارة على غزة السبت بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. يأتي هذا في ظل زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.

إعلان اقرأ المزيد

شنت طائرات مقاتلة إسرائيلية هجوما على غزة السبت في ردّ على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وذلك بعد ساعات من توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل إلى السعودية في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط تهدف إلى تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي استهدف القصف موقعا لتصنيع الصواريخ وسط غزة تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع المحاصر.

وأفاد شهود عيان إن الموقع يتم استخدامه كمعسكر تدريب. ودوت صفارات الإنذار جنوب إسرائيل مرتين في وقت مبكر السبت للتحذير من قدوم صواريخ.

وأضاف الجيش اإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ واحد وسقطت ثلاث قذائف في أماكن مفتوحة. ولحد الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك