قمة جدة: وزير الخارجية السعودي ينفي أن يكون فتح الأجواء أمام الطائرات الإسرائيلية مقدمة لتطبيع العلاقات

بايدن في الشرق الأوسط

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نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود السبت علمه بأي محادثات حول إقامة تحالف دفاعي خليجي-إسرائيلي، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية "لا تشارك في مثل هذه المحادثات". وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية أعقبت القمة الأمريكية العربية أن قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران ليس له علاقة بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وليس مقدمة لخطوات أخرى. يأتي ذلك في وقت أخفق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحصول على التزامات بإنشاء محور أمني إقليمي من شأنه أن يشمل إسرائيل أو زيادة إنتاج النفط بشكل فوري.

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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السبت أن قرار السعودية هذا الأسبوع برفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي ليس إشارة الى أي دفع باتجاه إقامة علاقة مستقبلية مع إسرائيل. وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي "هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل"، مضيفا أنه "ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة".

وبرر المسؤول السعودي قرار بلاده قائلا: "هذا ليس له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل.. هذا مرتبط ببرتوكول شيكاغو المتعلق بعبور الأجواء الجوية وليس بأي خطوات إضافية.

وكان اجتماع بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان شديد الحساسية عندما أثار الرئيس مسألة حقوق الإنسان وسعى إلى دمج إسرائيل ضمن محور جديد مدفوع إلى حد كبير بمخاوف مشتركة إزاء إيران.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية "نعتقد أن هناك قيمة كبيرة في حشد أكبر قدر ممكن من القدرات في هذه المنطقة، وبالتأكيد إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية جوية وصاروخية كبيرة بما يتماشى مع احتياجاتها. لكننا نجري هذه المناقشات على المستوى الثنائي مع هذه الدول".

فرانس24 / رويترز / أ ف ب

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