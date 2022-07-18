إيران: أحد كبار مستشاري علي خامنئي يؤكد أن طهران "قادرة فنيا على صنع قنبلة نووية"

قال أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن بلاده "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، مضيفا إن واشنطن "لم تقدم ضمانات بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015"، محذرا من أن "أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول وإسرائيل". وتزامنت هذه التصريحات مع نهاية جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسطية التي قادته إلى إسرائيل والسعودية واستمرت لأربعة أيام، وتعهد خلالها بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".

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أكد كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الأحد إن طهران "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية. وقال في تصريحات لقناة الجزيرة: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 بالمئة ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 بالمئة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".

وتزامنت هذه التصريحات مع نهاية جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسطية التي استمرت أربعة أيام والتي قادته إلى إسرائيل والسعودية، تعهد خلالها بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".

تؤكد إيران أنها لا تخصب اليورانيوم إلا من أجل الاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق. وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة، بدأت طهران في خرق القيود النووية التي فرضتها الاتفاقية.

في مارس/آذار الماضي، تم الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لاتفاق جديد بعد محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا على مدى 11 شهرا. لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات من بينها مطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أمريكي عن الاتفاق مثلما فعل ترامب.

وقال كمال خرازي إن واشنطن "لم تقدم ضمانات بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي وهذا يدمر إمكانية التوصل إلى أي اتفاق"، مهددا أن "أي استهداف لأمننا من دول الجوار سيقابل برد مباشر على هذه الدول واسرائيل".

وقد هددت إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في احتواء طموحات طهران النووية.وقال خرازي إن بلاده لن تتفاوض أبدا على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.

وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 60 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي يبلغ 3.67 في المئة والذي نص عليه اتفاق 2015. ويتيح تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة صنع قنبلة نووية.

فرانس24/ رويترز

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