أنقرة تؤكد أنها "لا تطلب الإذن مطلقا" لشن عملية عسكرية في سوريا رغم تحذيرات روسية وإيرانية

أكدت أنقرة الخميس أنها "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا. ونفذت تركيا منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية في الداخل السوري استهدفت الميليشيات والتنظيمات الكردية كما أطلقت هجوما مطلع العام 2020 ضد قوات النظام. وكان الرئيسان الروسي والإيراني قد حذرا في وقت سابق من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.

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تركيا "لا تطلب الإذن مطلقا" من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا، هذا ما صرح به وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس محذرا من أن ذلك "يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع". وأوضح أوغلو "يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب".

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا الثلاثاء في طهران، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ أيار/مايو، إنه يعول على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب". لكن فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.

وشنت تركيا منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية استهدفت الميليشيات والتنظيمات الكردية كما أطلقت هجوما مطلع العام 2020 ضد قوات النظام السوري.

وتسيطر وحدات حماية الشعب على جزء من شمال سوريا وهي الميليشيا الكردية الرئيسية في سوريا التي تعتبرها أنقرة فرعا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

فرانس24/ أ ف ب

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