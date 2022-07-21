إسرائيل: الجيش يعترف باستخدامه لطائرات مسيرة مسلحة

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أقر الجيش الإسرائيلي على لسان مسؤول الأربعاء بأنه يستخدم طائرات مسيرة مسلحة. وأكد هذا المسؤول على أن المعنيين بالرقابة على الجيش الإسرائيلي رفعوا حظرا كان مفروضا على الإعلان.

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أفصح مسؤول الأربعاء عن استخدام القوات المسلحة الإسرائيلية لطائرات مسيرة هجومية في مهماتها. الأمر الذي أنهى سرا ذائعا وحظرا مفروضا على الإعلان.

وكان فلسطينيون قد اتهموا إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في عمليات قتل مستهدَفة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لكن إسرائيل لم تؤكد ذلك أبدا لذلك لم يتم نشر أي خبر عن الأمر.

ووردت العديد من التقارير الإخبارية الدولية عن مهاجمة طائرات مسيرة إسرائيلية لمواقع في لبنان وإيران وهو ما لم تؤكده إسرائيل رسميا أيضا.

وأفصح بيان من الرقابة العسكرية أنه بعد بحث الأمر "لم يكن هناك عائق يمنع نشر ما يفيد باستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي لطائرات مسيرة مسلحة في إطار أنشطة عملياته".

وتمتلك إسرائيل أحد أكبر أسراب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط وهي أيضا من بين أكبر المصدرين في المنطقة لتكنولوجيا الطائرات المسيرة لكن أغلبها غير مسلحة وتستخدم لأغراض الاستطلاع.

وأفاد ضابط رقابة أنه على الرغم من رفع الحظر عن نقل التقارير المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة، إلا أن نشر تقارير عن التفاصيل الفنية أو العمليات سيخضع للمراجعة قبل الموافقة على النشر.

فرانس24/ رويترز

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