ماكرون لرئيسي: اتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"...

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صورة مركبة أعدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تظهر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال مؤتمر صحافي في في زغرب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ونظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في صورة وفرتها الرئاسة الإيرانية في 21 أيلول/سبتمبر 2021
صورة مركبة أعدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تظهر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال مؤتمر صحافي في في زغرب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ونظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في صورة وفرتها الرئاسة الإيرانية في 21 أيلول/سبتمبر 2021 © أ ف ب/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية السبت إن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".

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في بيان السبت أفصحت الرئاسة الفرنسية عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي يبلغه فيها أن اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني "ما زال ممكنا". معربا في الوقت ذاته "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" في هذا الملف بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا " وأصر مع الرئيس الإيراني على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران التزاماتها النووية".

فرانس24/ أ ف ب

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