ماكرون لرئيسي: اتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"...
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أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية السبت إن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 "ما زال ممكنا" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".
في بيان السبت أفصحت الرئاسة الفرنسية عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي يبلغه فيها أن اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني "ما زال ممكنا". معربا في الوقت ذاته "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" في هذا الملف بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا " وأصر مع الرئيس الإيراني على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران التزاماتها النووية".
فرانس24/ أ ف ب
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