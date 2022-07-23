ماكرون لرئيسي: اتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكنا"...

صورة مركبة أعدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تظهر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال مؤتمر صحافي في في زغرب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ونظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في صورة وفرتها الرئاسة الإيرانية في 21 أيلول/سبتمبر 2021

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