الجيش الإسرائيلي يقتل شابين فلسطينيين خلال عملية عسكرية في نابلس بالضفة الغربية

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جنود من الجيش الإسرائيلي قرب حاجز حوارة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، 17 مايو 2022.

قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينsين خلال عملية نفذها في مدينة نابلس dالضفة الغربية المحتلة ليل السبت الأحد. ومنذ أواخر آذار/مارس تشن قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية بعد سلسلة هجمات شنها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ممقتل شابين فلسطينين وجرح ستة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية نفذها في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة ليل السبت الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن الشابين هما بشار عزيزي (25 عاما) وقد أصيب برصاصة في الصدر وعبد الرحمن سليمان ( 28 عاما) الذي أصيب برصاصة في الرأس. وأضافت أن ستة فلسطينيين آخرين جرحوا في العملية بينهم اثنان في حالة الخطر.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، من دون أن يعلق على الفور على سقوط قتلى وجرحى. لكنه قال في بيان إن "تبادلا لاطلاق النار جرى بين المسلحين المشتبه بهم والقوات" الاسرائيلية.

عمليات شبه يومية

وذكرت مصادر امنية فلسطينية أن الجيش الاسرائيلي شن عملية عسكرية بحثا عن مطلوبين مسلحين في البلدة القديمة في مدينة نابلس، حيث وقعت اشتباكات مسلحة.

وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبه عن 19 جريحا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بينهم عشرة اصيبوا بالرصاص الحي وأربعة بشظايا رصاص وخمسة أصيبوا في سقوط وحروق .

وندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العملية العسكرية الإسرائيلية معتبرا أنها "جريمة".

ومنذ أواخر آذار/مارس تشن قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية بعد سلسلة هجمات شنها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية قتل فيها 19 شخصا معظمهم من المدنيين.

وخلال هذه العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي قُتل 52 فلسطينيًا على الأقل وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل، بعضهم أعضاء في الجماعات المسلحة ولكن أيضا مدنيون بمن فيهم الصحافية في قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي عملية في جنين.

فرانس24/ أ ف ب

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