السعودية: محمد بن سلمان يتوجه إلى اليونان وفرنسا في أول جولة أوروبية منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي

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محمد بن سلمان خلال قمة خليجية حول الأمن والتنمية في جدة. 16 يوليو/تموز 2022
محمد بن سلمان خلال قمة خليجية حول الأمن والتنمية في جدة. 16 يوليو/تموز 2022 © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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أعلن الإعلام الرسمي السعودي أن "ولي العهد محمد بن سلمان قد غادر الثلاثاء إلى اليونان ومنها لفرنسا في أول جولة أوروبية له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

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أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان توجه الثلاثاء في زيارة رسمية إلى اليونان ومنها إلى فرنسا في أول جولة أوروبية له منذ مقتل جمال خاشقجي صحافي بلاده في إسطنبول عام 2018.  

وأوردت الوكالة بيانا نقلا عن الديوان الملكي أن ولي العهد سيلتقي قيادة البلدين "لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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