العاهل الأردني لرئيس الوزراء الإسرائيلي: يجب إشراك الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية

الملك عبد الله الثاني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في عمان. الأردن في 27 يوليو/تموز 2022.

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء إلى إشراك الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، وذلك خلال لقائه في عمان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، حسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان. كما أكد الملك عبد الله على ضرورة تحقيق "السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين"، والبناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة.

إعلان اقرأ المزيد

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء في عمان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وبحث معه "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وجاء في البيان بأن الملك عبد الله أكد خلال لقائه يائير لابيد في قصر الحسينية بعمان على "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها".

وأشار العاهل الأردني إلى "أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة".

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في قصر الحسينية ويؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها #الأردن pic.twitter.com/gBnQswxprW — RHC (@RHCJO) July 27, 2022

وتوقفت المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 2014، بعدما أصر الجانب الفلسطيني على وقف الاستيطان الإسرائيلي شرطا لاستئنافها.

وزار بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة من 13 إلى 15 يوليو/تموز المنصرم، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد والرئيس الفلسطيني، قبل توجهه إلى السعودية.

وشدد الملك عبد الله على "ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وتعترف الدولة العبرية التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها الدولة العبرية عام 1967.

كما تناول لقاء الملك ورئيس الوزراء الإسرائيلي "قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها".

والأحد، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان وبحث معه خصوصا الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان العاهل الأردني التقى في 29 مارس/آذار في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه "التهدئة الشاملة" في القدس. وكانت تلك ثاني زيارة لغانتس إلى عمان منذ بداية السنة بعد زيارة في 5 يناير/كانون الثاني التي بحث خلالها "التهدئة الشامل في الأراضي الفلسطينية" بحسب الديوان الملكي. كما التقى الملك عبد الله في العاشر من نفس الشهر يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك