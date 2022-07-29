فيديو

العراق على صفيح ساخن وسط مخاوف من تحول الأزمة السياسية حول رئاسة الحكومة إلى تصادم في الشارع

01:48 هل يخرج مقتدى الصدر فائزا في الصراع الداخلي الشيعي أمام نوري المالكي؟ © فرانس24

يعيش العراق منذ أسابيع على صفيح ساخن على خلفية تعذر انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ما يثير المخاوف من انزلاق أمني أو فوضى سياسية، فضلا عن تدخل خارجي لا يحمد عقباه. وقد امتد الصراع بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" (أي التكتل البرلماني الشيعي البارز بزعامة نوري المالكي) إلى الشارع، بسبب تعيين الأخير الوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة. وإلى جانب المعركة الشرسة داخل البيت الشيعي يضاف الخلاف بين المكونات الكردية، التي تحتفظ برئاسة الجمهورية، حول تعيين رئيس للبلاد.