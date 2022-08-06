عشرات القتلى والموقوفين في تصعيد أمني بغزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي

© جاك غيز/ أ ف ب

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي السبت أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" نفّذوا عمليات في عدة مواقع بالضفة الغربية واعتقلوا عشرين شخصا من بينهم 19 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي. فيما يواصل الجيش شن ضربات جوية على أهداف عسكرية في غزة.

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قام الجيش الإسرائيلي بعمليات دهم صباح السبت تم خلالها اعتقال 20 شخصا من بينهم "19 عنصرا تابعين لحركة الجهاد الإسلامي".

ويأتي هذا التصعيد الدامي الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي باسم السعدي الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بتدبير سلسلة من الهجمات ضد الدولة العبرية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت على أن عناصر الحركة في غزة كانوا يخططون لشن هجوم على جنوب إسرائيل ردا على توقيف السعدي، الأمر الذي أجبر الدولة العبرية على شن ما وصفها الجيش بضربات "استباقية".

ويذكر أن لحركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران حضورا قويا في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

فرانس24/ أ ف ب

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