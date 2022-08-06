فريقا يوفنتوس وأتليتيكو مدريد يلغيان مباراتهما الودية بتل أبيب بسبب "تدهور الوضع الأمني"

© أ ف ب

قرر فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني إلغاء مباراتهما الودية التي كانت مقررة السبت في ملعب بلومفيلد بمدينة تل أبيب، بسبب تردي الوضع الأمني على خلفية التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي. وسقط العديد من القتلى كما أصيب العشرات في العملية التيتقول إسرائيل إنها شنتها ردا على تهديد وشيك من مقاتلي الجهاد الإسلامي على مواطنيها في المنطقة المحيطة بغزة، في حين يرفض الحركة ما تصفها بـ "المزاعم وتعتبرها "محاولة صهيونية لتبرير جرائمها ضد المدنيين".

إعلان اقرأ المزيد

ألغى فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني مباراتهما الودية في كرة القدم والتي كانت مقررة في تل أبيب السبت لأسباب "تتعلق بالوضع الأمني الراهن" في البلاد.

وقصفت طائرات إسرائيلية غزة وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية السبت بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوءا نسبيا امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي للعبة الشعبية وأتليتيكو مدريد الذي ينافس في دوري إسبانيا في ملعب بلومفيلد في تل أبيب.

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري إيطاليا بمواجهة ساسولو في 15 أغسطس-آب الجاري بينما يبدأ أتليتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي في نفس اليوم.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك