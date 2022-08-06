وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 24 شخصا بينهم 6 أطفال منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع

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أفادت وزارة الصحة في غزة السبت، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 24 شخصا بينهم 6 أطفال. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها تستعد "لأسبوع" من العمليات العسكرية، مع تكثيفها السبت الغارات على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، في تصاعد للعنف حصد عدة قتلى في الجانب الفلسطيني. ولأول مرة منذ بدء موجة العنف الأخيرة أطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب، فيما أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، في بيان صحافي مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على المدينة.

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ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 قتيلا بينهم 6 أطفال جراء الغارات التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط "24 شهيدا من بينهم 6 أطفال وسيدة ومسنة و203 إصابة بجروح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة".

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي إن أطفالا في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة قتلوا نتيجة هجوم صاروخي فاشل لعناصر حركة الجهاد الإسلامي.

وقصفت طائرات إسرائيلية غزة في حين أطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية السبت بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوءا نسبيا امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وقتلت إسرائيل الجمعة أحد كبار قادة حركة الجهاد في غارة جوية مفاجئة في النهار على مبنى شاهق في غزة ورد نشطاء فلسطينيون بإطلاق وابل من الصواريخ.

وقالت إسرائيل السبت إنها شنت غارات على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ. وقال شهود إن ضربات أخرى استهدفت خمسة منازل مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان والغبار في السماء فيما هز دوي الانفجارات مدينة غزة.

فرانس24/ أ ف ب

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