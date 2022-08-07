إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي تتفقان على الالتزام بهدنة في غزة يبدأ سريانها قبل منتصف الليل

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أعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة السلطات المصرية، يبدأ سريانها عند الساعة الـ 11:30 مساء الأحد بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 41 فلسطينيا بنيهم أطفال. في هذا السياق، كان مصدر مصدر أمني مصري أكد في وقت سابق أن إسرائيل وافقت على الالتزام بهدنة لوقف إطلاق النار ابتداء من مساء الأحد. ومنذ بدء التصعيد الأمني بين الطرفين، تسعى مصر التي كانت وسيطا تاريخيا بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة، إلى التوسط لوضع حد للعنف. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاتصالات مستمرة على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

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توصلت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الأحد إلى اتفاق يقضي بالالتزام بهدنة في غزة قبل منتصف الليل، عملا باقتراح القاهرة. يأتي ذلك بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي، مما دفع مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي لاستهداف مدنها بصواريخ بعيدة المدى.

في هذا السياق، أكد مصدر أمني مصري أن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة. كما قال طارق سلمي المتحدث باسم الجهاد الإسلامي معلقا على القرار "نحن نثمن الجهود المصرية التي بذلت لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

واعتقلت إسرائيل مؤخرا السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الإسرائيلي ايضا.

ومع دخول التصعيد بين الطرفين يومه الثالث، أطلق مسلحون فلسطينيون صواريخ صوب القدس الأحد، لكنها لم تسقط ضحايا، لكنها وصلت إلى مدى أبعد وكشفت عن عزم على ضرب العمق الإسرائيلي مع تكثيف إسرائيل الضربات الجوية في قطاع غزة لليوم الثالث والسماح لزوار يهود بدخول مجمع المسجد الأقصى.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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