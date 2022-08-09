مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات في اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس بالضفة الغربية

النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

فلسطينيون ينقلون أحد الجرحى إلى سيارة إسعاف أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية، 9 آب/ أغسطس 2022.

بعد هدنة هشة بين تل أبيب وحركة الجهاد الإسلامي بغزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين أحدهم القائد في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وأصيب العشرات بجروح أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، ركزت على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.

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أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح الثلاثاء أثناء اقتحام قواته مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن إبراهيم النابلسي القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح في حركة فتح ومقاتلا آخر قتلا خلال هذه العملية في نابلس.

وأتت العملية الإسرائيلية بعد يومين على انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية دامية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 46 قتيلا فلسطينيا بينهم عدد كبير من الأطفال وفق حصيلة فلسطينية.

وكان الجيش قد قال في وقت سابق إن "القوات الخاصة تحاصر منزل مطلوب في نابلس وهناك تبادل لإطلاق النار".

وأضاف الجيش الذي أعلن انتهاء العملية "يشتبه في أن النابلسي ارتكب عددا من الهجمات بالرصاص ضد مدنيين وجنود في منطقة نابلس ومحيطها، بما في ذلك عمليات إطلاق نار في مجمع قبر يوسف". وأكدت مصادر طبية فلسطينية انتشال جثماني قتيلين.

عمليات شبه يومية

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في وقت سابق إن ما لا يقل عن 30 فلطسينيا أصيبوا بجروح في العملية، 4 منهم في حالة خطرة.

وبدأت العملية صباحا مستهدفة منزل إبراهيم النابلسي في نابلس القديمة في شمال الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وأكد شهود عيان على أن "قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة وتسمع أصوات تبادل لإطلاق النار".

واندلعت مواجهات بالحجارة مع الجيش الإسرائيلي في مواقع أخرى في مدينة نابلس ثاني أكبر مدينة في الضفة الغربية.

وتنفذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، ركزت على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.

فرانس24/ أ ف ب

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