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هالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى فرنسا: الدول العظمى منحت إسرائيل الحصانة الكاملة والإفلات من العقاب

06:48 هالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى فرنسا © صورة ملتقطة من الفيديو

قالت هالة أبو حصيرة سفيرة فلسطين لدى فرنسا في تصريح لفرانس24 إن إسرائيل كانت لديها النية منذ اعتقال بسام السعدي في جنين بشن عدوان على غزة وقتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين العزل ولم تكن تنتظر رد حركة الجهاد الإسلامي للقيام بذلك. واعتبرت أبو حصيرة بأن الدول العظمى منحت الدولة العبرية الحصانة الكاملة والإفلات من العقاب لذلك هي تفعل ما تريد بالفلسطينيين. وأكدت أبو حصيرة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الذي يدعي أنه يريد السلام لكنه يعيد نفس سيناريو سابقه بنيامين نتانياهو العام الماضي حيث استخدم الدم الفلسطيني لأغراض حزبية ولدعاية انتخابية ولإرضاء المتطرفين المستوطنين.