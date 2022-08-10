اليمن: سيول في شمال البلاد تودي بحياة 14 شخصا بينهم 4 أطفال

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بائع يمني أمام متجره المتضرّر جراء السيول في صنعاء في 14 نيسان/أبريل 2020

خلفت سيول تسببت بها أمطار غزيرة واستثنائية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي حجة ومأرب 14 قتيلا على الأقل وأصيب عدد آخر وفق مصادر محلية وسكان المناطق المتضررة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا منذ بدء السيول في اليمن الشهر الماضي إلى 59 شخصا. هذه السيول الجارفة ناتجة عن انخفاض جوي مصدره بحر العرب.

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أفاد مسؤول محلي في صنعاء لرويترز بأن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية تسببت في انهيار عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول. الأمر الذي خلف ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 16 آخرين في صنعاء بينهم طفلتان توفيتا وأصيبت الأم في منطقة وادي أحمد بعدما سقط خزان المياه من سطح المنزل عليهم. هذا ولقي شاب في العشرينيات من عمره حتفه بمديرية معين غرب صنعاء.

وفي محافظة حجة الجبلية شمال غرب البلاد، أبلغت مصادر محلية رويترز بأن طفلين من أسرة واحدة توفيا غرقا جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت الثلاثاء في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالمحافظة على الحدود السعودية.

من جهته أكد تقرير حكومي وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقد ستة في محافظة مأرب.

كما ذكر تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن السيول والأمطار التي تهاطلت خلال الساعات الماضية تسببت بوفاة ثلاثة نازحين في محافظة مأرب وإصابة خمسة آخرين.

بالإضافة إلى ستة نازحين في عداد المفقودين بمحافظة مأرب النفطية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب التقرير الرسمي.

وتسببت الأمطار الغزيرة بأضرار جسيمة لنحو 500 منزل أثري في صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.

وكانت توقفت حركة السيارات والمركبات العامة في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية والأنفاق والجسور التي غمرتها مياه الأمطار.

وفي صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وجهت السلطات المحلية الثلاثاء نداء استغاثة للجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأضرار.

وفي بيان رسمي حثت سلطة صنعاء رجال المال والأعمال على المساعدة في تمويل صيانة وترميم المنازل المعرضة للانهيار في صنعاء القديمة، لا سيما وأن هناك أكثر من 100 منزل معرّض للسقوط.

فرانس24/ رويترز

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