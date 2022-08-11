لبنان: مسلح يحتجز موظفين داخل مصرف مطالبا بوديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار

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قال مصدران أمنيان في بيروت الخميس إن مسلحا يحتجز موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا، مطالبا بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار، في حلقة جديدة من مسلسل الأزمة التي تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد.

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أفاد مصدران أمنيان ووسائل إعلام لبنانية الخميس بأن مسلحا يحتجز موظفي مصرف في بيروت مطالبا بالحصول على وديعته.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

وذكر المصدر، الذي لم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في المصرف، أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الرجل الباب على الباقين.

من جهة أخرى، ذكرت قناة الجديد التلفزيونية أن عيارين ناريين أطلقا بعد ذلك.

#عاجل | مواطن يحتجز موظّفين داخل مصرف في الحمراء والجيش يطوّق المكان! pic.twitter.com/JEz84sWTJl — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 11, 2022

ورأى شاهد رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج. وسُمع الرجل وهو يقول لهم "يردولي مصرياتي".

وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم بسام. ويظهر وهو يتحدث بغضب ويحمل سلاحا بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضا إطلاق سراح أي من الموظفين.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصا بالدولار.

فرانس24/ رويترز /أ ف ب

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