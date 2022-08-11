ممثلة عراقية تقاضي مجلة بريطانية نشرت صورتها ضمن مقال "مسيء للمرأة" العربية

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الفنانة العراقية إيناس طالب تحيي الجمهور خلال حفل إطلاق مهرجان بابل الدولي، في الموقع الأثري لمدينة بابل القديمة، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة العراقية بغداد في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لأول مرة منذ عام 2003.

رفعت الممثلة ومقدمة البرامج العراقية المعروفة إيناس طالب دعوى قضائية ضد مجلة "إيكونومست" البريطانية، بسبب استخدام صورة لها مع مقال يتحدث عن "أسباب سمنة" النساء العربيات، وتعرض لانتقادات واسعة. ووصفت المجلة إيناس طالب في المقال بـ"الممثلة الممتلئة".

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بدأت الممثلة ومقدمة البرامج العراقية المعروفة إيناس طالب اجراءات قانونية ضد مجلة "إيكونومست" البريطانية، حسب ما قالته لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس، على خلفية مقال استخدمت فيه المجلة صورتها في سياق الحديث عن "أسباب سمنة" النساء العربيات، وتعرض لانتقادات واسعة.

واستخدمت المجلة صورة الممثلة العراقية البالغة من العمر 42 عاما خلال مشاركتها في مهرجان بابل في خريف العام 2021، ووصفها المقال بـ"الممثلة الممتلئة".

المقال بعنوان "لماذا النساء العربيات أسمن من الرجال"، نشرته المجلة أواخر تموز/يوليو، أثار تنديدا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي ودوليا، على اعتبار أن النص عنصري وذكوري ويلجأ إلى التعميم.

وتتمتع طالب بشهرة واسعة في بلدها فهي تظهر على الشاشات العراقية منذ تسعينيات القرن العشرين، ولديها أكثر من تسعة ملايين متابع على إنستاغرام.

وقالت طالب في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية الخميس إنها أطلقت "اجراء قانونيا" ضد المجلة، للمطالبة بـ"الاعتذار وتعويض مالي ورد اعتبار".

ورأت طالب، الأم لابنتين، أن صورتها استخدمت في سياق "مسيء للمرأة" وشكل "إهانة للمرأة العربية والمرأة بشكل عام وكأن هناك محاولة لتصدير صورة مشوهة عن النساء في العالم العربي والبدينات".

وقالت "واجهت الكثير من التعليقات المسيئة"، مشيرة إلى أن ذلك انعكس "سلبا" على وضعها النفسي وعلى أفراد عائلتها.

وظهرت محامية طالب البريطانية في فيديو نشرته طالب الأربعاء تعلن فيه إطلاق إجراءات قانونية "في قضية التشهير ضد مجلة إيكونومست". وقالت المحامية سامانثا كاين في الفيديو إنها رفعت مذكرة باسم موكلتها "تطالب فيها باعتذار لأذى شديد تعرضت له هي ومهنتها عبر نشر صورتها". وتشكل هذه المذكرة خطوة باتجاه إشعار المجلة وانتظار ردها.

وعبّر كثر على مواقع التواصل عن استيائهم من المقال.

تضامن واسع

وأعربت النائبة والوزيرة العراقية السابقة إيفان جابرو في تغريدة عن تضامنها مع طالب. وقالت "من واجبنا الأخلاقي والإنساني التضامن مع الفنانة والإعلامية الرائعة إيناس طالب بعد الإساءة التي صدرت بحقها".

أن من واجبنا الاخلاقي والانساني التضامن مع الفنانة والاعلامية الرائعة #ايناس_طالب بعد الاساءة التي صدرت بحقها

من مجلة بريطانية وبحق المرأة العراقية والعربية

ستبقى المراة العراقية شامخة وجميلة في عيون العالم اجمع ومثابرة وناجحة في كل المجالات #ايناس_طالب_ايقونة_الجمال pic.twitter.com/5ywV6TpGdm — ايفان جابرو Evan Gabro (@EvanGabro) August 10, 2022

وأضافت "ستبقى المرأة العراقية شامخة وجميلة في عيون العالم أجمع ومثابرة وناجحة في كل المجالات".

ومن جانبها نددت الممثلة ومخرجة الأفلام العراقية زهراء غندور أيضا بالمقال. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية "لست متفاجئة، لطالما نظر الإعلام الغربي إلينا بفوقية، ابتداء بأرواح الناس من منطقتنا وكيف يقدمونها على أنها مجرد أرقام وانتهاء بتعزيز الصورة النمطية".

وأضافت "سعيدة بأن الزميلة إيناس طالب قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وآمل في أن تحصل على حقها من صحيفة ذي إيكونومست، علهم يتعلمون الدرس ويفكرون مرتين قبل الحديث عن النساء العربيات".

وتواجه النساء في العراق تحديات عدة، إذ تقود العديد من الناشطات النسويات والمنظمات غير الحكومية المعركة ضد مجتمع أبوي ومحافظ إلى حد كبير، ويكافحن ضد استبعادهن من سوق العمل وضد الزواج المبكر والعنف الأسري والقتل.

فرانس24/ أ ف ب

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