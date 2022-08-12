السعودية: أحد المطلوبين أمنيا يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة

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كشفت وكالة الأنباء السعودية الجمعة أن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف مما أسفر عن مقتله وإصابة أربعة أشخاص‭ ‬بينهم ثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة مساء يوم الأربعاء.

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ذكر بيان لوكالة الأنباء السعودية الجمعة أن مطلوبا للأمن فجر نفسه بواسطة حزام ناسف في حي السامر بمحافظة جدة ما أدى مقتله وإصابة أربعة أشخاص مساء الأربعاء.

ووفق المصدر، فعند مباشرة إجراءات القبض على القتيل، بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فرانس24/ رويترز

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