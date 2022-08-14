العراق: القضاء يؤكد أنه لا يملك صلاحية حل البرلمان بعد طلب الصدر

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على خلفية دعوات تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وأنصاره لحل البرلمان، أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد أنها لا تملك الصلاحية لذلك. وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيان له من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدا أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

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في خضم الأزمة السياسة الخانقة التي تعيشها البلاد، أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع.

ويأتي رد القضاء العراقي بعد أن دعاه الصدر إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبررا طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

ويسعى كل من التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي، للضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، إذ يقيم مناصرو الصدر منذ 30 تموز/يوليو اعتصاما في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

وتضمن بيان للمجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأحد في بيان أنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".

وتابع أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.

ينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد. وقال صالح محمد العراقي في بيان إنه "بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين"، بات لزاما معرفة أي المعسكرين "أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي".

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضم الإطار التنسيقي خصوصا الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأحد من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدا أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

فرانس24/ أ ف ب

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