مصر: عشرات القتلى في حريق هائل بكنيسة قرب القاهرة

أ ف ب / أرشيف

أدى حريق مهول اندلع الأحد في كنيسة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

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أفاد بيان لوزارة الصحة المصرية صباح الأحد بأنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة".

وكانت رويترز قد نقلت عن مصدرين أمنيين أن 35 شخصا لقوا مصرعهم في الحريق كما أصيب 45 آخرون، فيما أعلنت الكنيسة القبطية أن عدد القتلى بلغ 41.

وأوضح المصدران أن الحريق الذي نشب نتيجة تماس كهربائي بالمولد الخاص بالكنيسة أدى إلى تدافع بين المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف.

وأضاف المصدران الأمنيان أن النيران كانت تحجب منفذ الخروج من قاعة الصلاة مما أدى إلى تفحم بعض الجثث، وأن غالبية القتلى من الأطفال.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته على فيس بوك إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث وإنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة وأن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار قام بإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة بالإضافة إلى توفير جميع فصائل الدم والأدوية للمصابين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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