مقتل فلسطيني وإصابة العشرات خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

لقي شاب فلسطيني مصرعه وجرح العشرات خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قبل فجر الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قال مسعفون فلسطينيون والهلال الأحمر الفلسطيني. بدورهم، أوضح شهود عيان بأن المواجهات اندلعت حينما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف الموقع الذي يمثل بؤرة توتر.

إعلان اقرأ المزيد

قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا في اشتباكات قبل فجر الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

في هذا الإطار، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا أصيبوا، أربعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي وثلاثة منهم في حالة حرجة. وأفاد المسعفون بأن الضحية هو وسيم خليفة (18 عاما) من مخيم بلاطه، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية.

وذكر شهود بأن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في الواقعة. بدورها، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع جنود إسرائيليين حول الموقع. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين.

وقُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين الأسبوع الماضي في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس. وكان هذا الحادث الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ أنهت الدولة العبرية وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قتالا استمر ثلاثة أيام في غزة هو الأسوأ منذ أكثر من عام.

وقصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة فيما وصفه الجيش بأنه هجوم استباقي يهدف إلى منع تهديد وشيك لإسرائيل. كما قُتل ما لا يقل عن 49 شخصا في غزة، بينهم مدنيون وأطفال، وأصيب مئات آخرون خلال 56 ساعة من القتال، الذي شهد أيضا إطلاق حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 1000 صاروخ باتجاه إسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية بعدما نفذ رجال من المنطقة هجمات مميتة في شوارع في إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك