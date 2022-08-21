سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه لأول مرة بعد ست سنوات من سحبه

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كشفت وزارة الخارجية الإماراتية الأحد أن سفير الإمارات لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في طهران "خلال الأيام القادمة". تأتي الخطوة بعد أكثر من ست سنوات خفضت خلالها الإمارات مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية بعد أن قطعت الرياض علاقتها بطهران في يناير كانون-الثاني 2016 عقب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران اعتراضا على إعدام رجل دين شيعي بارز. وعلى الرغم من أن الرياض وأبوظبي تريدان وضع حد لمساعي طهران لبسط النفوذ والهيمنة في المنطقة، فإنهما تريدان أيضا احتواء التوتر مع تركيزهما على الأولويات الاقتصادية.

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اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد قرارا بإعادة سفيرها إلى إيران "خلال الأيام القادمة"، في خطوة هي الأولى منذ أن خفضت تمثيلها الدبلوماسي في هذا البلد سنة 2016، بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.

ورغم ذلك، أبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار معها لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات.

وتقيم السعودية بدورها محادثات مع خصمها اللدود إيران التي توصلت الشهر الماضي بموافقة الرياض على انتقال الحوار بين البلدين من المستوى الأمني إلى السياسي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "عودة سعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة". وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير" و"بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

والشهر الماضي، قال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش إن بلاده تدرس إعادة سفيرها إلى إيران، داعيا إلى التعاون الاقتصادي الإقليمي كوسيلة لتخفيف التوترات السياسية.

وقال قرقاش للصحفيين "لا يمكن أن يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح"، مضيفا أن الإمارات "ليست طرفا في أي محور في المنطقة ضد إيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تسلم قبل اسبوع أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير للكويت في طهران مذ خفّضت الإمارة الخليجية تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية في العام 2016.

فرانس 24 / أ ف ب

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