ثور فار من حظيرة يقتحم مصرفا إسرائيليا في مدينة اللد ويثير حالة من الذعر

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طفل إسرائيلي في وسط مدينة اللد
طفل إسرائيلي في وسط مدينة اللد © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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في حادثة غريبة من نوعها، اقتحم ثور فار من حظيرة أحد البنوك مثيرا الذعر في صفوف موظفيه وزبائنه في مدينة اللد الإسرائيلية الاثنين. وحسب وسائل إعلام محلية، دامت الحادثة مدة نصف ساعة قبل وصول صاحب الثور واستدعاء طبيب بيطري، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن أي إصابات.

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اقتحم ثور هارب من حظيرة الاثنين مقر أحد البنوك الإسرائيلية في اللد قرب مدينة تل أبيب الساحلية، مثيرا حالة من الذعر لدى الموظفين والزبائن.

ووقع الحادث حين رصد ثور يجري داخل موقف سيارات تابع لفرع "بنك ليئومي" في المنطقة الصناعية في اللد، اقتحم بعدها مقر البنك، ما أثار ذعر الموظفين والزبائن الذين أظهرهم مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية يهرولون بعيدا عنه. 

وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج، بحسب ما أظهرت لقطات الفيديو.

وبحسب الصحيفة، استغرقت الحادثة نصف ساعة قبل وصول صاحب الثور واستدعاء طبيب بيطري.

وأكدت ناطقة باسم مصرف "ليئومي" الحادثة لوكالة الأنباء الفرنسية، مشيرة إلى أن الثور لم يتسبب بأي إصابات أو أضرار في المكان.

فرانس24/ أ ف ب

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