حرائق جديدة في مصر بعد أسبوع على كارثة كنيسة امبابة وانتقادات لعدم الالتزام بشروط السلامة

اندلعت عدة حرائق متفرقة في مصر في الأيام الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات بعد نحو أسبوع على حريق ضخم أودى بحياة 41 شخصا في كنيسة الشهيد أبي سيفين في امبابة غرب القاهرة. وازدادت الانتقادات في البلاد لعدم تقيد عدة أماكن من بينها الكنائس والمجمعات التجارية بشروط السلامة وأحيانا غيابها بالمطلق.

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بعد مرور أسبوع على حريق اندلع في كنيسة الشهيد أبي سيفين في امبابة غرب القاهرة، أودى بحياة 41 شخصا، أعلنت السلطات المصرية اندلاع حرائق في أماكن عامة عدة في الأيام الأخيرة.

والحرائق الناجمة عن "خلل كهربائي" ليست نادرة في مصر البالغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة، حيث البنى التحتية متهالكة في غالبية المباني العامة. لكن منذ كارثة كنيسة الشهيد أبي سيفين، تبذل السلطات جهودا لإعطاء الإرشادات حول سبل مكافحة الحرائق.

وعقب حريق الكنيسة أطلقت اتهامات على منصات التواصل الاجتماعي لأجهزة الإنقاذ بأنها تأخرت في الاستجابة لنداءات الاستغاثة، كما ندد البعض بعدم التقيد بشروط السلامة وأحيانا غيابها بالمطلق.

والأحد، في حين كانت تقام قداديس احتفالا بعيد انتقال السيدة العذراء، اندلع حريق في دير العذراء بجبل درنكة التابعة لمركز أسيوط، وفق ما أعلنت سلطات المحافظة في بيان. وتضمن البيان أن "حريقا محدودا" اندلع "ببعض المخلفات الورقية" وقد تمت السيطرة عليه. وأشارت إلى أن الحريق "لم يؤثر" على سير الاحتفال الديني الذي كان يشارك فيه الآلاف.

والسبت تصاعدت أعمدة دخان من أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الاسكندرية، أكبر مدن الساحل الشمالي، ما أثار جوا من التوتر إلى أن تمت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات، وفق مصادر في الشرطة.

وأفادت المصادر بأن هذا الحريق نجم عن خلل كهربائي في مطاعم بداخل المجمع التجاري.

وشهد الأسبوع الماضي نشوب عدة حرائق، إذ اندلع الإثنين حريق في كنيسة في القاهرة، وفق وزارة الداخلية. والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في كنيسة في محافظة المنيا. ولم يسفر هذان الحريقان عن أي إصابات.

والأربعاء أسفر حريق اندلع في مستشفى في القاهرة عن تعرض ثمانية أشخاص لإصابات طفيفة اقتصرت على "اختناقات بسيطة وحروق سطحية"، وفق وزارة الصحة.

فرانس24/ أ ف ب

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