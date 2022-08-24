الخارجية الإيرانية تعلن تلقي طهران رد واشنطن على مقترح إحياء الاتفاق النووي

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد لقائهما في موسكو. روسيا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت الأربعاء رد واشنطن على النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى. يأتي ذلك عقب تأكيد الولايات المتحدة في وقت سابق الثلاثاء أن الإيرانيين قدموا تنازلات في قضايا أساسية تتعلّق ببرنامجهم النووي، لتعزز بذلك الآمال بإمكانية عودتها قريبا إلى اتفاق فيينا.

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أورد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها تلقت رد الحكومة الأمريكية على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات إحياء الاتفاق النووي لسنة 2015، وبدأت بدراسته.

في هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن طهران "تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأمريكية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات".

وأضاف المتحدث أن "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأمريكي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق الى المنسق بعد انهاء مراجعتها".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق سنة 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. فيما تعهد الرئيس الحالي جو بايدن لدى توليه منصبه إعادة إحياء الاتفاق لكنه اصطدم بالمطالب الإيرانية من جهة، وبالأصوات المعارضة للاتفاق داخل الولايات المتحدة ولا سيما في صفوف المعارضة الجمهورية.

وزادت حدة الاعتراضات في الداخل الأمريكي بعد أن كشفت الولايات المتحدة مؤخرا النقاب عن مؤامرة لاغتيال المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، حاكها بحسب واشنطن، أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني.

فرانس24/ أ ف ب

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