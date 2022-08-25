السعودية تقرر منح مشجعي كأس العالم في قطر تأشيرات متعددة لدخول أراضيها

مونديال قطر 2022

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قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء إنه قد تقرر منح تأشيرات متعددة الدخول لحاملي بطاقة "مشجع هيّا" وهي وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات مونديال قطر المزمع في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 من ديسمبر/كانون الأول، على أمل أن تستثمر المملكة هذا العرس الكروي لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعها السياحي. وتتوقع قطر أن يزورها 1,2 مليون شخص لحضور كأس العالم، وقد أعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفر أماكن الإقامة والسفر.

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أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقررة نهاية العام في قطر المجاورة، في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة الخليجية.

وستقام نهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

ترحب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة #كأس_العالم لكرة القدم ٢٠٢٢م، والتي ستقام في دولة قطر الشقيقة pic.twitter.com/MjRwHGvqQr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 24, 2022

وتعتبر بطاقة "مشجع هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية". وأوضحت أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوما"، مشيرة إلى أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة".

وجاء القرار السعودي في مسعى للاستفادة اقتصاديا من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها. وبدأت المملكة، التي ظلت بلدا مغلقا لعقود، لأول مرة في منح تأشيرات دخول إلكترونية لمواطني 49 دولة في سبتمبر/أيلول 2019.

وتتوقع قطر أن يزور 1,2 مليون شخص الدولة الخليجية الصغيرة خلال فترة المونديال، وقد أعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفر أماكن الإقامة والسفر. ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن وغرف لمئات آلاف المشجعين، ستسير الخطوط السعودية والكويتية وشركة "فلاي دبي" والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتبارا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من الدوحة وإليها لمتابعة المباريات.

ووافقت دول الخليج على تسهيل الإجراءات الإدارية للمشجعين الذين سيمرون في دولهم. ويستعد مطار دبي لوضع إجراءات للسفر من شأنها "جعل التنقل أسهل بكثير" بين الإمارات وقطر.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد قطعت العلاقات مع الدوحة في يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهو ما نفته قطر. لكن في يناير/كانون الثاني 2021، اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر.

وتشارك السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا. ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من السعوديين لتشجيع "الأخضر" خلال مشاركته السادسة في المنافسة.

فرانس24/ أ ف ب

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