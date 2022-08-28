الكويت: الحكومة تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر بعد أشهر من حل البرلمان

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كويتي ينظر إلى لافتة انتخابية عليها أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

في خضم التأزم السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، دعت الحكومة الكويتية الأحد بمرسوم رسمي إلى إجراء انتخابات تشريعية في 29 أيلول/سبتمبر. ويأتي ذلك بعد أشهر من إعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب.

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وفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد، دعت الحكومة الكويتية إلى إجراء انتخابات تشريعية في 29 أيلول/سبتمبر، بعد شهرين من حل البرلمان في هذا البلد الغارق في أزمات سياسية متكررة منذ سنوات.

وتعتبر الكويت، وهي من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.

فيما تواجه البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تطال الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

في حزيران/يونيو، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب في اقتراع جرى في كانون الأول/ديسمبر 2020، وأتاح للمعارضة الحصول على ما يقرب من نصف المقاعد.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وشكلت حكومة جديدة في آب/أغسطس إثر استقالة الوزارة في نيسان/أبريل بينما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر "غير دستورية". والحكومة التي شكلت هي الخامسة خلال عامين.

فرانس24/ أ ف ب

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