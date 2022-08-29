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العاصمة السعودية الرياض تحتضن لأول مرة عرضا عالميا للموضة والأزياء

01:51 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

غمرت الفرحة مصممي الأزياء السعوديين بعد أن بات عرض إبداعاتهم متاحا في المملكة التي استضافت لأول مرة في 25 أغسطس/آب، عرض "جيمي" العالمي للأزياء والذي تضمن أعمال 18 مصمما. وواجه مصممو الأزياء السعوديون صعوبات جمة في السابق قبل تخفيف القيود المفروضة في المملكة، حيث كانوا يُضطرون للسفر إلى الخارج لعرض أعمالهم. وسمحت التغييرات الاجتماعية التي أطلقها ولي العهد السعودي في السنوات الأخيرة، كرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وتقليل الفصل بين الجنسين، بإقامة مثل هذه الفعاليات في المملكة الخليجية المحافظة.