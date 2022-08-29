العراق: مقتدى الصدر يعتزل "نهائيا" العمل السياسي وأنصاره يقتحمون القصر الجمهوري

صورة من الأرشيف لأنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان في بغداد، العراق في 27 يوليو/تموز 2022.

أعلن جهاز الأمن العراقي أن أنصار مقتدى الصدر اقتحموا الإثنين القصر الجمهوري، فيما فرضت السلطات حظر التجول في بغداد بدءا من الساعة 12 ونصف بتوقيت غرينيتش. تأتي هذه التطورات عقب إعلان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الإثنين اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي حسبما قال في بيان نشره على حسابه في تويتر، مشيرا أيضا إلى اعتزامه إغلاق المؤسسات التابعة له. ومنذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021 التشريعية، لاتزال البلاد تتخبط وسط أزمة سياسية خانقة، بعد فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوافق خصوصا على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.

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قام أنصار للتيار الصدري الإثنين باقتحام القصر الرئاسي، فيما أعلنت السلطات فرض حظر التجول بدءا من منتصف النهار ونصف بتوقيت غرينيتش.

وجاءت هذه التطوارات الجديدة عقب إعلان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الإثنين اعتزاله النهائي للحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له فيما العراق غارق في أزمة سياسية خانقة.

تغريدة مقتدى الصدر حول اعتزال الحياة السياسية pic.twitter.com/XKAzl1O3OP — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 29, 2022

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في تويتر: "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

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ويعرف العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

وأفاد مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح بأنه وبعد إعلان الصدر تم إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وأشار إلى أن معتصمين من التيار الصدري يتجهون نحو القصر الجمهوري داخلها. مضيفا بأن القوات الأمنية دعت في بيان المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وأنها أكدت "التزام عناصرها أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".

وتابع بيان قيادة العمليات المشتركة: "تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة. إن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".

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ويطالب الصدر الذي يعتصم آلاف من أنصاره منذ قرابة الشهر داخل مبنى البرلمان وحوله، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاح. ويدعو لـ"إصلاح" أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء "الفساد" الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.

ومنذ يوليو/تموز، ارتفعت حدة التوتر بين الصدر وخصومه في "الإطار التنسيقي" وهو تحالف سياسي يضم فصائل موالية لإيران. وفيما يتمسك أنصار الصدر المولود في 1974، بمواصلة الأعتصام عند مبنى البرلمان، اعتصم أنصار الأطار التنسيقي على طريق رئيسي يؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء.

وتعد مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وتقع جنوب بغداد، معقلا للتيار الصدري فيما ينتشر عشرات الآلاف من أنصاره خصوصا في وسط العراق جنوبه.

فرانس24/ أ ف ب

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