السعودية: الحكم 45 سنة سجنا على سيدة بسبب منشورات اعتبرت مخلة بالنظام العام

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قالت المنظمة الحقوقية مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي، إن محكمة سعودية حكمت على سيدة بالسجن لمدة 45 عاما بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام". واعتبرت المحكمة هذه المنشورات "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام". ولم تعلق السلطات السعودية على هذه القضية، التي تأتي بعد أسابيع من الحكم بالسجن على طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب على خلفية تغريداتها على تويتر.

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قضت محكمة استئناف سعودية بسجن إمرأة سعودية لمدة 45 عاما أدينت بـ"الإخلال بالنظام العام" بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أسابيع من حكم بسجن ناشطة أخرى 34 عاما على خلفية تغريدات نشرت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، على ما أفادت منظمة حقوقية اطلعت على أوراق القضية الثلاثاء.

وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني (45 عاما) بتهم "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية"، على ما ذكرت مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها في واشنطن.

وقالت المؤسسة إنّ الحكم بحق القحطاني صدر "خلال الأسبوع الماضي على الأرجح".

وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور.

ويحق للقحطاني نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة، بحسب النظام القانوني السعودي.

ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة"، بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر. ويحق للشهاب أيضا نقض الحكم، بحسب وثائق القضية.

وكثّفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية. ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة "منبوذة"، على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده، لكنّ الحرب في أوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط، دفعت بايدن لكسر العزلة الغربية المفروضة على ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي.

وقال عبدالله العودة، مدير الأبحاث في مؤسسة الديموقراطية الآن التي أسسها خاشقجي نفسه "بعد أسابيع فقط من الحكم الصادم الصادر هذا الشهر بسجن سلمى الشهاب 34 عاما يُظهر الحكم بالسجن 45 عاما على القحطاني على ما يبدو لمجرد تغريدة عن آرائها، كم تشعر السلطات السعودية بالجرأة لمعاقبة حتى أقل الانتقادات من مواطنيها".

وأشار في بيان إلى أنّه "من المستحيل عدم الربط بين لقاء" ولي العهد وبايدن في جدة و"التصعيد في الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية".

وأفاد أنّ هناك "حالات كثيرة مماثلة أخيرا"، تشمل توقيف أشخاص على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في إنكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وأفادت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها، أنّ الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها "على محمل الجد".

وقالت إنّ الشهاب "لم تعتقد أنّ الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع".

وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.

فرانس 24 /أ ف ب

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