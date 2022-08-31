السعودية: فتح تحقيق حول فيديو يظهر رجال شرطة وأشخاص بزي مدني يعنفون شابات بدار للأيتام

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قررت السلطات السعودية الأربعاء فتح تحقيق بشأن فيديو شاهده أكثر من مليون شخص، يظهر تعرض شابات بدار للأيتام للعنف. وغردت فتاة، نشرت الفيديو الأصلي، على تويتر أن "السبب في التعدي علينا أن الفتيات طالبن بحقوقهن بالدار وتم الرفض، فقمن بالإضراب احتجاجا على الفساد والظلم وبسببه تم التعدي علينا". وأثار الاعتداء غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #أيتام_خميس_مشيط المواضيع المتداولة في السعودية الأربعاء.

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تحركت السلطات السعودية لفتح تحقيق الأربعاء في مقاطع فيديو تظهر رجال أمن وأشخاصا بملابس مدنية، يعتدون على شابات في دار للأيتام في جنوب غرب البلاد، خلال ما يبدو مداهمة أمنية للمكان.

وأعلنت إمارة عسير في بيان صباح الأربعاء "تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وحصد الفيديو، الذي تتجاوز مدته دقيقتين، أكثر من مليون مشاهدة على تويتر منذ نشره في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. ونُشر الفيديو الأصلي على حساب مستخدمة، قالت إنها تعيش في دار الأيتام، لكن لم يكن من الممكن التحقق من ذلك.

"الفتيات طالبن بحقوقهن"

وكتبت الفتاة أن "السبب في التعدي علينا أن الفتيات طالبن بحقوقهن بالدار، وتم الرفض فقمن بالإضراب عن الفساد والظلم وبسببه تم التعدي علينا".

وتابعت "مع العلم لم نعتد على أي من الموجودين بالمقطع ولم نعتد على أي موظفة"، مشيرة إلى أنه "تم التعدي أيضا على بعض العاملات والموظفات وفتيات الحضانة" بالدار.

ماذا أظهر الفيديو؟

ويبدأ مقطع الفيديو برجال أمن وأشخاص بملابس سعودية تقليدية يقتحمون "دار التربية الاجتماعية للبنات" بمدينة خميس مشيط في إمارة عسير في جنوب غرب المملكة.

وتظهر المقاطع الرجال، وبعضهم يحمل عصيا خشبية، يطاردون ويعتدون بالضرب بالأحزمة على شابات، فيما تسمع أصوات صرخات في المكان.

وسحل رجال يرتدون ملابس مدنية، فتاة قبل تكبيل قدميها بالأصفاد، فيما كبّل آخرون فتاة أخرى من يديها، فيما كان رجل أمن يضربها بحزامه على ظهرها.

وتستضيف هذه الدار شابات يتيمات، وتتبع إداريا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولم ترد السلطات السعودية على الفور على طلب وكالة الأنباء الفرنسية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الحادثة غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #أيتام_خميس_مشيط المواضيع المتداولة في السعودية الأربعاء.

منذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق، فسُمح للنساء بقيادة السيارات، وباتت الحفلات الغنائية مسموحة، ووُضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.

لكنّ هذه التغيرات ترافقت كذلك مع حملة قمع للمنتقدين والصحافيين والمعارضين، وخصوصا الناشطات الحقوقيات.

وندد حزب التجمع الوطني وهو حزب سعودي معارض يتألف من سعوديين في المنفى بالولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا، الأربعاء بهذه "الممارسة الوحشية" مطالبا بفتح تحقيق في الأمر.

وطالب في بيان على تويتر بـ"إعلان تدابير الحماية لدور الرعاية والايواء من مثل هذه الممارسات الوحشية وحفظ حقوق النزيلات في الإضراب والشكوى والاعتراض على أي تعديات على حقوقهن وكرامتهن".

بدورها، نددت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان ومقرها في لندن بـ"الأحداث المؤسفة" التي شهدتها الدار "من اقتحام لرجال أمن واعتداء على فتيات اعتصمن احتجاجا على سوء الأوضاع".

فرانس 24 /أ ف ب

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